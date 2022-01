Premiera in lumea medicala - Un om a primit o inima de porc modificata genetic

Premiera in lumea medicala - Medicii au transplantat inima unui porc unui pacient intr-un ultim efort de a-i salva viata, noteaza Euronews.Spitalul din Maryland, unde pacientul David Bennett, in varsta de 57 de ani, a fost tratat, a declarat ca barbatul se simte bine la trei zile dupa operatia extrem de dificila.Desi este prea devreme pentru a sti daca operatia va functiona cu adevarat, aceasta marcheaza un pas inainte in medicina.Medicii de la Centrul Medical al Universitatii din ... citeste toata stirea