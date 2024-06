Premiera medicala in Sibiu: amputatie de rect laparoscopica, pentru un pacient oncologic

Medicii sibieni au realizat o interventie chirugicala laparoscopica, in premiera pentru Spitalul Judetean.Este vorba despre o amputatie de rect prin abordare laparoscopica, interventie care pana acum se realiza doar prin metoda clasica. Pacientul operat are 73 de ani, iar acum este in stare buna, internat in sectia Chirurgie 2 a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta."Un barbat in varsta de 73 de ani a fost primul pacient oncologic internat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu care a ... citește toată știrea