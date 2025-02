Premiera medicala la nivel local, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu

Echipele de Chirurgie Vasculara, Radiologie Interventionala si Anestezie si Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu au realizat, pentru prima data in Sibiu, o interventie complexa printr-o tehnica hibrida efectuata in acelasi timp operator.Pacientul, un barbat in varsta de 75 de ani, a fost supus unei endarterectomii, procedura chirurgicala prin care sunt indepartate placile de aterom care obtureaza complet arterele, in cazul pacientului nostru, artera iliaca ... citește toată știrea