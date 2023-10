Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu prezinta, in luna noiembrie, premiera spectacolului "Pescarusul" de A. P. Cehov, in regia lui Dumitru Acris. Noua productie a TNRS, care va avea avanpremiera in 17 noiembrie, ora 19:00, si premiera in 18 noiembrie, ora 17:00, la Sala Mare, ii are in distributie pe actorii Ofelia Popii, Iustinian Turcu, Alexandrina Grecu, Antonia Dobocan, Ciprian Scurtea, Pali Vecsei, Adrian Matioc, Serenela Muresan, Alexandru Malaicu si Liviu Vlad."L-am descoperit pe ... citeste toata stirea