Premiera spectacolului "Oleanna", de David Mamet, pe scena TNRS

Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu invita publicul la cea de-a patra premiera pe care o prezinta in luna septembrie 2022 - "Oleanna", de David Mamet, regia Bogdan Saratean.Avanpremiera spectacolului va avea loc in 30 septembrie, iar premiera in 1 octombrie, ambele reprezentatii fiind programate la ora 19:00, la Sala Studio din str. Emil Cioran, nr. 1A."Sunt 30 de ani de cand David Mamet a scris piesa asta. Din punct de vedere dramaturgic, ea e perfecta, atat timp cat perfectiunea exista. ... citeste toata stirea