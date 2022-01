Preturile la energie electrica au explodat. La ce pret se va ajunge in Romania pana la vara

Preturile la energie electrica si gaze au crescut semnificativ in ultima perioada si asta se poate observa din facturile curente. De asemenea, se pare ca problema facturilor este departe de a se incheia in 2022 si nici nu vom vedea prea curand o scadere a preturilor, corform declaratiei presedintelui Asociatiei Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER), Ion Lungu, pentru Ziare.com."2022 nu va fi un an foarte bun din punct de vedere al preturilor la energia electrica. Ce consumam ... citeste toata stirea