"Prima poveste" - premiera absoluta la Teatrul "Gong"

Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" prezinta duminica, 9 februarie, de la ora 17, in premiera absoluta, spectacolul - lectura "Prima poveste" in regia lui Aleksandr Barmenkov. O a doua reprezentatie va avea loc luni, 10 februarie, de la ora 12."Prima poveste" este o piesa despre fragilitatea memoriei, cultura comuna si nevoia de dialog intr-o lume aflata in continua schimbare. In centrul povestii, un adult, un copil si o gaina incearca sa impacheteze carti dintr-o biblioteca, dar acest ... citește toată știrea