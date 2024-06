Primaria anunta ca a terminat lucrarile la trecerea de cale ferata de pe Calea Turnisorului

Primaria Sibiu anunta ca a terminat modernizarea trecerii la nivel cu calea ferata de pe Calea Turnisorului, mai repede cu o luna fata de termenul contractual."Trecerea este importanta in contextul in care o parte din traficul spre si dinspre zona industriala vest se desfasoara pe Calea Turnisorului. Prin modernizarea pavajului dintre liniile de cale ferata si prin automatizarea sistemului de bariere, aceasta trecere va asigura traversarea autovehiculelor in conditii mai bune. Felicitari ... citește toată știrea