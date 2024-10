Primaria Boita a pus in functiune doua statii de incarcare a masinilor cu propulsie electrica

De cateva zile, posesorii de autoturisme electrice sau plug - in hybrid pot face reincarcarea bateriilor acestor masini si la cele doua statii de incarcare pe care Primaria comunei Boita le-a instalat in localitate. Cele doua noi statii au fost instalate in urma derularii unui proiect finantat cu bani europeni.Nicolae Cocos, primarul comunei, ne informeaza ca una dintre instalatii se afla in curtea Dispensarului Comunal iar cealalta este amplasata in parcarea publica amenajata in fata ... citește toată știrea