Fabrica de Cultura a intrat oficial in patrimoniul Municipiului Sibiu dupa intabularea acestui imobil in Cartea Funciara. Primaria Sibiu a primit extrasul CF in care a fost notat contractul de vanzare-cumparare pentru spatiul situat pe str. Triajului, alcatuit din cladiri in suprafata de peste 6.700 de mp, incluzand Fabrica de Cultura, precum si terenul in suprafata de 34.000 mp."Cladirea in care a fost amenajata Fabrica de Cultura serveste de 8 ani ca un spatiu inchiriat pentru spectacolele ... citeste toata stirea