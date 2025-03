Primaria incepe lupta cu rozatoarele. Campanie de deratizare timp de o saptamana

In perioada 19 - 27 martie, in functie de conditiile meteorologice, pe raza domeniului public la municipiului Sibiu vor avea loc lucrari de deratizare, pentru combaterea rozatoarelor.Produsul utilizat va fi Agrorat Wax Block, antidotul in caz de ingerare accidentala fiind Vitamina K1."Primaria municipiului Sibiu prin serviciul Public Salubrizare, Protectia Mediului si Administrarea Domeniului Public, in colaborare cu Societatea DD CHIM SRL, cu sediul in municipiul Hunedoara, str. Eroilor nr. ... citește toată știrea