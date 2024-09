Primaria inchide cateva strazi din centrul Sibiului. Nu vor avea acces nici riveranii

Primaria Sibiu anunta ca weekend-ul viitor mai multe strazi din centrul istoric vor fi inchise. Nici riveranii nu vor putea circula in perioada respectiva, spre si dinspre casa, masura fiind luata in cadrul Saptamaii Europene a Mobilitatii.Potrivit unui comunicat transmis re reprezentantii municipalitatii, "Sibiul marcheaza si anul acesta Saptamana Europeana a Mobilitatii, inscriindu-se in campania de constientizare privind mobilitatea urbana sustenabila initiata de Comisia Europeana, care se ... citește toată știrea