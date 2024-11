Primaria primeste dosarele pentru locuintele ANL din zona Resita II

Incepand de luni, 18 noiembrie, sibienii care doresc sa obtina o locuinta ANL si indeplinesc conditiile cerute, pot depune dosarele la Primarie.Cele 44 de apartamente ANL sunt situate in zona Resita II, pe strada Viitorului. Dosarele pot fi depuse in perioada 18 noiembrie - 9 decembrie 2024."De luni, 18 noiembrie, Primaria Sibiu primeste dosare pentru obtinerea uneia dintre cele 44 de locuinte disponibile in zona Resita II, strada Viitorului. Acestea au fost construite de Agentia Nationala ... citește toată știrea