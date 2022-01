Primaria se deschide catre cetateni printr-o aplicatie de mobil cu multiple facilitati, la Avrig

Primaria orasului Avrig parcurge pasi importanti din procesul de digitalizare demarat in urma cu mai multi ani, proces care are ca scop eficientizarea si cresterea operativitatii relatiei cu cetatenii.Recent, in cadrul institutiei a fost aleasa si implementata o solutie inteligenta de digitalizare a serviciilor, Avansis Mobile, o aplicatie mobila integrata de gestionare a relatiei cu cetatenii si contribuabilii."Prin intermediul acestei aplicatii, cetatenii din orasul Avrig isi pot plati ... citeste toata stirea