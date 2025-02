Primaria Sibiu a anuntat Bugetul pentru 2025. Pe ce se duc banii Sibiului

Primaria Municipiului Sibiu a finalizat propunerea pentru bugetul local pe anul 2025, care va fi publicat pe site-ul oficial al institutiei. Bugetul total al Sibiului pentru acest an se ridica la 1.473,12 milioane lei, fonduri ce vor fi utilizate in diverse domenii de dezvoltare ale orasului. Cea mai mare pondere a veniturilor provine din fonduri europene, 31%. In acest an vor fi investitii majore in educatie, infrastructura si cultura.Surse de finantare si alocarile bugetareVeniturile ... citește toată știrea