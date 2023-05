Sibiul devine mai prietenos cu animalele de companie. Primaria Sibiu deschide astazi, 3 mai primele trei locuri de joaca pentru catei, un al patrulea astfel de spatiu fiind in amenajare in cartierul Terezian, pe strada Lunga, in cadrul proiectului de modernizare a acestei zone de blocuri.Cele trei locuri de joaca pentru patrupede sunt situate pe strada Maramuresului, pe Aleea Selimbar si pe strada Oasa, avand suprafete cuprinse intre 250 si 300 mp fiecare. In perimetrul acestora a fost ... citeste toata stirea