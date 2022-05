Primaria Sibiu: au inceput lucrarile la foam pit-ul de la skate park-ul Obor

Reprezentantii Primariei Sibiu anunta inceperea lucrarilor de amenajare a unei noi instalatii in skate park-ul Obor: un foam pit, destinat tinerilor care invata sportul, prevenind accidentarile."Tinerii utilizatori ai skate park-ului au fost cei care mi-au transmis ca isi doresc si acest tip de instalatie pentru a le fi mai usor sa invete trick-uri noi, in siguranta, si le-am promis ca vom extinde parcul. In aceasta saptamana am inceput lucrarile la singurul foam pit din tara, care va fi gata ... citeste toata stirea