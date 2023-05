Pentru ca siguranta sibienilor depinde si de sistemul de alarmare publica, de cat de bine functioneaza, Primaria Sibiu continua modernizarea acestuia. Actiunea a inceput in 2016, iar pana in acest an un numar de 15 sirene electrice din cele 35 amplasate in municipiu si statiunea Paltinis au fost inlocuite cu unele electronice, mai performante.In aceasta saptamana s-a finalizat instalarea altor patru sirene electrice, acestea fiind inlocuite cu unele electronice, performante, printr-un ... citeste toata stirea