Primaria Municipiului Sibiu, Serviciul Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat si Crucea Rosie Sibiu sunt parteneri in proiectul "Prim ajutor in scoli", o initiativa a Crucii Rosii Sibiu pentru instruirea profesorilor si a personalului auxiliar din unitatile de invatamant in sensul acordarii primului ajutor in cazurile de urgenta."Initiativa echipei Crucea Rosie Sibiu este binevenita. De aceea, am propus Consiliului Local si s-a aprobat acordarea unei ... citeste toata stirea