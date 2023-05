"Fantana arteziana existenta in Piata Aurel Vlaicu a fost construita in 2004, iar functionalitatea si aspectul acesteia nu mai corespund, in contextul in care un tronson al Caii Dumbravii a fost modernizat, iar pentru cel de-al doilea tronson am initiat deja un proiect in acest sens. In urma lucrarilor care incep din aceasta saptamana, fantana va functiona mai bine din punct de vedere tehnic, iar aspectul va fi imbunatatit prin jocuri de apa si lumini noi", spune Astrid Fodor, primarul ... citeste toata stirea