"Am finalizat lucrarile de modernizare a internatului Liceului Tehnologic Independenta de pe str. Gladiolelor, o investitie in valoare de 8 milioane de lei, din care 5,5 milioane de lei finantare europeana nerambursabila. Acest obiectiv este important pentru elevii care invata la acest Liceu si provin din alte localitati, dar mai ales pentru elevii care urmeaza cursurile in sistem dual. Internatul ofera acum conditii foarte bune si l-am pus la dispozitia unitatii de invatamant pentru ... citeste toata stirea