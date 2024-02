Primaria Sibiu: "Platforma subterana de deseuri din Piata Mica a devenit functionala"

Platforma subterana pentru colectarea selectiva a deseurilor, amplasata in Piata Mica, a devenit functionala la inceputul luni. Aceasta este dedicata agentilor economici din zona centrala care, din cauza constrangerilor de spatiu, nu au posibilitatea depozitarii de containere. Investitia, in valoare de 308.000 lei reprezinta o solutie adaptata centrul istoric al orasului, au transmis reprezentantii Primariei Sibiu."Sistemul este compus din 4 containere amplasate in subteran: unul pentru ... citește toată știrea