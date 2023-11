In conditiile scaderii temperaturilor, Primaria Sibiu, prin operatorul SC Soma SRL, este pregatita pentru actiunile de prevenire a poleiului si cele de deszapezire in municipiul Sibiu si in statiunea Paltinis.Conform contractului incheiat cu operatorul specializat, in acest moment, in depozitele operatorului de deszapezire se afla 35% din cantitatea de material antiderapant necesara pentru aceasta iarna: 610 tone de sare, 74 tone de produs lichid pentru deszapezire si 200 de tone de nisip. De ... citeste toata stirea