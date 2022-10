Primaria Sibiu: Reparatii pe inca 3 strazi din zona Calea Dumbravii

Primaria Sibiu continua reparatiile pe strazile din zona Calea Dumbravii pentru ca, odata cu finalizarea modernizarii acestei artere si strazile adiacente sa fie in stare buna. Din seara zilei de joi, 6 octombrie si pana in 17 octombrie se vor desfasura lucrarile de reparatii pe strazile Avrig, Argesului si Gh. Dima, au anuntat reprezentantii Primariei Sibiu."Mai intai se va interveni pentru frezarea asfaltului vechi, iar apoi se va asterne un nou strat de uzura. Lucrarile se vor efectua sub ... citeste toata stirea