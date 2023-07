Primaria Sibiu inainteaza spre dezbatere publica un nou proiect de extindere a zonei pietonale din centrul istoric. Se propune transformarea strazii Arhivelor si a Pietei Schiller in zone pietonale."Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2030 prevede reorganizarea unor noi strazi si piatete in favoarea deplasarii pietonale. Punem in aplicare treptat aceste prevederi si propunem extinderea pietonalului cu inca doua zone situate langa Piata Mare: Piata Schiller si str. Arhivelor. Prin inchiderea ... citeste toata stirea