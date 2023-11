Operatorul SOMA a solicitat mai multi bani pentru salubrizarea stradala, pentru deszapezire, transportul deseurilor s.a.m.d. Consilierii locali ai municipiului Sibiu au primit spre aprobare, in ultima sedinta, noile tarife. In tabelul cuprins in textul proiectului de hotarare se poate observa ca operatorul a cerut pentru unele servicii sume mai mari, iar cuantumul propus spre aprobare este in multe cazuri mai mic decat cel solicitat, dar mai mare decat cel existent. De exemplu, pentru maturatul ... citeste toata stirea