Primaria Sibiu vinde 31 de rable abandonate pe domeniul public

Primaria Sibiu, prin Serviciul Domeniul Public, anunta demararea procedurii de licitatie in vederea valorificarii ca fier vechi a 31 de masini abandonate si fara stapan, ridicate de pe domeniul public si trecute in proprietatea municipalitatii, asa cum indica legislatia in domeniu."Procedura va fi deschisa persoanelor fizice si juridice care detin autorizatie de mediu pentru dezmembrarea autovehiculelor. Cei interesati pot cumpara caietul de sarcini incepand din 9 noiembrie, ora 09.00, iar ... citeste toata stirea