Primaria Sibiu vrea sa amenajeze sisteme plutitoare pentru oprirea deseurilor de pe raul Cibin

Primaria Sibiu a pornit o achizitie directa pentru proiectarea unu sistem plutitor acre sa retina deseurile de pe raul Cibin, in conditiile in care malurile sunt deja intr-un proces de amenajare ca zona de agrement si de promenada.Pentru a preveni poluarea raului Cibin si a malurilor sale cu deseurile provenite din afara Sibiului, municipalitatea isi propune sa realizeze un sistem de colectare a deseurilor sub forma unui baraj plutitor din teava de polietilena sau un material similar, care sa ... citeste toata stirea