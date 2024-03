Primavara cu de toate, in Sibiu: vreme calda, ploi si lapovita la munte

Prima saptamana plina a lunii martie va fi caracterizata printr-o vreme buna, cu temperaturi de inceput de primavara. Nu vor lipsi nici ploile si este posibil ca in timpul noptii temperaturile sa coboare usor sub pragul inghetului. Maximele se vor situa intre 11 si 17 grade, in timp ce minimele variaza intre -4 si 5 grade.Luni, vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil, cu unele innorari temporare. Izolat, mai ales la munte, vor fi conditii de ploi slabe, ... citește toată știrea