Primele amenzi la Sibiu prin aplicatia Abateri Rutiere - Mobile

Miercuri, la Sibiu, politistii rutieri au aplicat primele sanctiuni contraventionale prin intermediul aplicatiei Abateri Rutiere - Mobile, transmite IPJ Sibiu.Astfel, in prima parte a zilei, politistii Serviciului Rutier Sibiu au actionat pe DN1, pe linia cresterii gradului de siguranta in trafic. In doardoua ore, au fost aplicate 19 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 1.650 lei si au retinut un certificat de inmatriculare.Dintre acestea, 12 sanctiuni au fost aplicate prin ... citește toată știrea