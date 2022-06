Primele rezultate la Evaluarea Nationala vor fi afisate joi

Primele rezultate la examenele de Evaluare Nationala vor fi afisate joi, 23 iunie, pana la ora 14:00. Contestatiile pot fi depuse atat in format fizic, cat si electronic, in ziua de 24 iunie (in intervalul orar 8:00 - 12:00). In acest caz, al depunerii contestatiilor, candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit electronic si o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, ... citeste toata stirea