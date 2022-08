Primii soferi din Sibiu amendati pentru ca au turat prea tare motoarele

Premiera in activitatea politistilor rutieri sibieni, care, in cursul noptii de vineri spre sambata, au verificat normele fonice ale autovehiculelor, in municipiul Sibiu si in localitatea Selimbar.Vineri noaptea, intre orele 22,00 - 01,00, politistii Serviciului Rutier Sibiu si cei din cadrul Biroului Rutier Sibiu au desfasurat activitati specifice pentru depistarea soferilor aflati la volanul unor masini ale caror modificari neomologate ale sistemelor de evacuare a noxelor polueaza acustic. ... citeste toata stirea