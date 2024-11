Primul centru de colectare a deseurilor din Sibiu, aproape finalizat

Incepute in iunie, lucrarile de amenajare a primului centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar, aflat pe sos. Alba Iulia, pe un teren de peste 2.400 mp, se apropie de finalizare. Stadiul executiei acestora a ajuns la 82%, transmite Primaria Sibiu.Pana in prezent s-a asezat balastul stabilizat pe carosabilul viitorului drum de acces, s-au montat rigolele pentru scurgerea apelor pluviale si caminele, iar in spatiile verzi s-a asternut umplutura de pamant vegetal. Stalpii pentru ... citește toată știrea