Primul tronson al Autostrazii Sibiu-Pitesti, finalizat 70%. Jumatate din drum este asfaltat VIDEO

In urma unei intalniri cu reprezentantul firmei austriece PORR - managerul tehnic de proiect Vlad Otet, prefectul de Sibiu, Mircea Cretu, a transmis ca sansele de a se circula pana la finele acestui an pe primul lot al Autostrazii A1 Sibiu - Pitesti cresc din ce in ce mai mult. Stadiul lucrarilor pe Lotul I Sibiu (Selimbar) - Boita al autostrazii peste Carpati a ajuns deja la 70%, iar din lungimea de 13,17 km jumatate este deja asfaltata. Din acest motiv, se spera ca de Ziua Nationala a ... citeste toata stirea