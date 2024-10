Primul tunel rutier din autostrada Sibiu - Pitesti, in stadiu avansat de forare

Potrivit "Watch TV" si "Fote Auto" tunelul rutier din autostrada Sibiu - Pitesti se afla in stadiu avansat de forare. Pentru implementarea proiectului autostrazii lucrarile au fost impartite in 5 sectiuni. Sectiunea 4 include tunelul la care ne referim, cel de pe lotul Curtea de Arges-Tigveni, care va fi primul si cel mai spectaculos tunel de pe o autostrada din Romania. Botezat "Daniela", tunelul are o lungime de 1,3 kilometri. La ora actuala stadiul forarilor ne indica faptul ca doua treimi ... citește toată știrea