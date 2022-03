Prinsa intre usile unui autobuz, o batrana s-a dezechilibrat si s-a lovit de caldaram

Incidentul s-a petrecut vineri dupa-amiaza, 18 martie, in municipiul Sibiu. In urma leziunilor suferite, victima a ajuns la spital. Politistii Biroului Rutier Sibiu au fost solicitati sa intervina la un eveniment catalogat drept accident rutier petrecut pe strada Ludos din resedinta de judet. "Din primele cercetari rezulta ca o femeie in varsta de 70 de ani, din municipiul Sibiu, in timp ce cobora dintr-un autobuz, care circula pe Linia 14, a fost prinsa intre usile vehiculului, s-a ... citeste toata stirea