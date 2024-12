Privind inapoi cu amuzament. Sau cum Vavedem a batut palma cu "Ciuma Rosie"

Am trecut zilele trecute prin Piata Huet, exact prin autoproclamata, in 2017, "Zona libera de Coruptie". Tot nu mi-e clar cum de o portiune de pavaj cu un gard si niste copaci puteau fi corupte, dar explicarea (i)logicii acesteia o lasam pe seama elitei de acolo, cand o avea timp si chef, ca nu ne grabim.Dar am privit inapoi cu amuzament (nu cu manie, las ura pe seama altora mai priceputi). La perioada cand, zilnic, in jurul orelor 12, aici se adunau oameni care protestau tacut cateodata, ... citește toată știrea