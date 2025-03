"PRO PIANO ROMANIA", un adevarat Hub sibian pentru tinerii pianisti

In perioada 14-16 martie a.c. "Biblioteca Astra Sibiu" a gazduit (in Sala festiva) concursul national "Pro Piano-Prietenii Muzicii". La eveniment au participat 118 copii din: Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Galati, Tg.Mures, Targoviste, Alba-Iulia, Sighisoara, Medias si Sibiul. Si anul acesta, la cea de-a XIII-a editie, amfitrionii au fost: Fundatia culturala PRO PIANO ROMANIA in colaborare cu Uniunea Arhitectilor din Romania, in parteneriat dar si cu sustinerea Bibliotecii Judetene "ASTRA" ... citește toată știrea