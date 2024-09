Problema de la Podul Minciunilor a fost remediata. Cedase sudura de la balustrada podului

Problema mentionata de noi in articolul "S-a rupt sudura de la Podul Minciunilor. Cat e de grav?", publicat joi, 26 septembrie, in care mentionam despre o prindere a balustradei metalice a podului care a cedat din sudura si s-a rupt aproape complet, a fost remediata.Astfel, vineri, 27 septembrie, "defectiunea" de la cunoscutul obiectiv turistic din Piata Mica a incetat sa mai fie o problema, sudura fiind refacuta. In plus, lacatele care parazitau din nou podul au fost eliminate.Nu suntem ... citește toată știrea