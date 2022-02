Problemele de pe strada M. Kogalniceanu nr. 8. Pozitia oficiala a Primariei Sibiu

Primaria Municipiului Sibiu a transmis redactiei un drept la replica referitor la situatia semnalata pe strada M. Kogalniceanu nr. 8 in articolul publicat in 1 februarie cu titlul: "Ziua si scandalul pe str. Kogalniceanu din Sibiu!?!":Politia Locala monitorizeaza zilnic aceasta zona, atat prin intermediul unei patrule, cat si prin intermediul camerelor de luat vederi instalate in zona. Astfel, in data de 29.01.2022 au fost identificate 4 persoane care au depozitat neregulamentar deseuri si ... citeste toata stirea