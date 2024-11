Procedura de consultare publica pentru impozitele si taxele locale aplicabile in 2025, la Avrig

In aceasta perioada, contribuabilii la bugetul local al Avrigului (persoanele fizice sau reprezentantii persoanelor juridice), au posibilitatea de a afla nivelul impozitelor si taxele locale propuse pentru a fi aplicate anul viitor in oras si pot exprima opinii sau propuneri in legatura cu acestea. De cateva zile, proiectul de hotarare referitor la impozitele si taxele locale pentru anul 2025 este supus procedurii de consultare publica, acesta urmand a fi supus dezbaterii si aprobarii intr-o ... citește toată știrea