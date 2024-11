Prof. univ. Romulus Iagaru, candidat PSD Sibiu la Senatul Romaniei

Ma numesc Iagaru Romulus, am 54 de ani si sunt inginer de profesie, cu o cariera profesionala care insumeaza 31 de ani. In prezent, sunt profesor universitar la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, unde am onoarea de a forma noi generatii de tineri in domeniul agricol si al tehnologiilor emergente, o munca ce m-a inspirat si motivat in cei 28 de ani de activitate didactica si de cercetare.Cariera mea a inceput ca inginer-sef la o ferma pomicola de 120 de hectare, iar din 1996 am devenit ... citește toată știrea