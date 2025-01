Prognoza: Locuinte cu 50% mai scumpe in urmatorii trei ani

Piata imobiliara din Sibiu si zonele adiacente continua sa fie un punct fierbinte al investitiilor, cu o crestere constanta a cererii si a preturilor. In ultimii 10 ani, populatia zonei metropolitane a crescut cu aproximativ 50%, iar preturile locuintelor au urmat un trend ascendent de 15-20% pe an. Nici pandemia de COVID-19, nici conflictul din Ucraina nu au reusit sa tempereze aceasta evolutie, consolidand astfel atractivitatea pietei imobiliare din regiune.Crestere prevazuta de 50% in ... citește toată știrea