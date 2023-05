Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" Sibiu prezinta marti, 9 mai, de la orele 18:00, spectacolul de teatru pentru adolescenti "Dovedeste" in regia lui Eugen Jebeleanu si atelierul de creatie pentru copii "Ziua Europei" coordonat de Alexandra Stoica.In fiecare an, de Ziua Europei (9 mai) sarbatorim pacea si unitatea in Europa. Data marcheaza aniversarea momentului istoric reprezentat de "Declaratia Schuman", care a propus in 1950 ideea unei forme de cooperare politica in Europa, care ar face ... citeste toata stirea