Programul evenimentelor culturale din municipiul Sibiu in minivacanta de 1 Decembrie

Alexandru Constantin Chituta a declarat: ,,Am dorit ca sibienii si vizitatorii sa aiba un program centralizat al evenimentelor culturale. Sunt cateva zile libere care, cu siguranta, vor aduce la Sibiu numerosi turisti si este de datoria noastra, a celor care lucram in domeniu cultural sa facilitam si sa furnizam evenimente culturale. Pe langa acest lucru, asa cum adeseori am subliniat, atat eu cat si dl. Constantin Chiriac si dl. Ciprian Anghel Stefan trebuie sa colaboram ca turistii sa stea ... citeste toata stirea