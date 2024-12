Programul Postei de sarbatori: inchis de Craciun, de Anul Nou si de Boboteaza

Oficiul Judetean de Posta si Curierat Sibiu transmite ca, avand in vedere ca prima si a doua zi de Craciun, (25 si 26 decembrie), de anul Nou (1 si 2 ianuarie 2025) si zilele de 6 si 7 ianuarie sunt declarate zile de sarbatoare legala in care nu se Iucreaza, programul de lucru al subunitatilor postale in aceasta perioada va fi:27 decembrie - toate subunitatile postale din mediul urban si rural vor avea program normal de lucru25, 26 decembrie 2024 si 1, 2, 6, ... citește toată știrea