Programul "Rabla pentru sobe". Lista localitatilor din judet acceptate in program

A fost publicat in Monitorul Oficial, Ghidul de finantare al programului "Rabla pentru sobe", program care va beneficia de un ajutor financiar destinat gospodariilor din localitatile montane. In cadrul acestuia, romanii care locuiesc in astfel de zone vor putea primi pana la 10.000 de lei pentru inlocuirea sobelor vechi cu unele noi, mai eficiente si mai prietenoase cu mediul. In judetul Sibiu, multe dintre localitatile montane sunt eligibile pentru a participa la acest program, inclusiv orase