Proiect de lege pentru regionalizare. Batalia dintre Sibiu si Brasov reluata.

Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca intentioneaza sa prezinte un proiect de lege privind reorganizarea administrativ-teritoriala a Romaniei in aceasta sesiune parlamentara. Proiectul, sustinut de PSD, ar putea redesena harta judetelor si localitatilor din tara.Discutiile din PSD deschid drumul reorganizariiLiderul PSD a declarat public ca doreste sa prezinte proiectul de lege in actuala sesiune parlamentara. "As dori in aceasta sesiune sa venim cu un proiect de lege de reorganizare ... citește toată știrea