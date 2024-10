Proiectiile Full Dome la Astra Film Festival, o experienta de cinema altfel

Esti curios sa descoperi cinematograful viitorului? Astra Film Festival te asteapta, in perioada 20-27 octombrie, la un spectacol imersiv in cinematograful tip Dome instalat in Piata Mare din Sibiu.Proiectii cross-media 360 de grade, care imbina realitatea virtuala, hologramele, efectele sonore si vizuale, vor completa experienta unica a publicului, care se va bucura si de cele mai asteptate filme new media, care vor transpune prin muzica si imagini inedite, albumele iconice ale trupelor ... citește toată știrea