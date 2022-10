Proiectul "#Traditii pentru maine" la "Cindrelul - Junii"

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale "Cindrelul - Junii" Sibiu provoaca utilizatorii de internet sa porneasca intr-o calatorie online prin cantecele, obiceiurile, mestesugurile, dansurile populare si gastronomia din judetul Sibiu.Totul se intampla in cadrul proiectului #Traditii pentru maine, derulat pana la finalul acestui an, pe canalele de comunicare online ale institutiei.Fotografii in alb-negru, filme si texte explicative - toate sugestive pentru ... citeste toata stirea